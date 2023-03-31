Mersin'de DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı kararı | Video
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor.
Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
Siparişle uyuşturucu servisine operasyon: 3 tutuklama | Video 31.03.2023 | 09:54
01:18
Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla makas attı; 14 bin lira ceza yedi | Video 31.03.2023 | 09:28
02:58
Erzincan’da kar ve tipiden 135 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 31.03.2023 | 08:47
02:15
01:46
Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın | Video 31.03.2023 | 08:25
01:28
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 23 tutuklama | Video 31.03.2023 | 08:20
02:03
Mersin'de DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı kararı | Video 31.03.2023 | 08:18
00:59
Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü | Video 31.03.2023 | 08:18
00:35
Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı | Video 30.03.2023 | 22:53
24:04
02:05
Kontrolden çıkan panelvan üst geçide çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 30.03.2023 | 16:41
00:22
03:18
Antalya’da kamyonetin çarptığı anne ve oğlu hastanelik oldu | Video 30.03.2023 | 16:08
05:06
Alevlere teslim olan ahşap ev ve ahır küle döndü | Video 30.03.2023 | 15:50
01:54
00:16
Manavda, kadının telefonunu çalan şüpheli tutuklandı | Video 30.03.2023 | 14:50
01:33
Tekirdağ’da otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı | Video 30.03.2023 | 14:32
03:15
01:45
Eğlence mekanında cinayet işlemişti, 27 yıl hapis cezası aldı | Video 30.03.2023 | 14:02
00:54
Beyaz örtüyle kaplanan Kulakkaya Yaylası böyle görüntülendi | Video 30.03.2023 | 14:02