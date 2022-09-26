Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 26.09.2022 | 09:09
00:23
00:26
02:06
Fatih’te dehşet! Kavga ettiği genci kalbinden bıçakladı | Video 26.09.2022 | 09:42
02:44
Drift festivalinde tepki çeken müstehcen görüntüler | Video 26.09.2022 | 09:03
03:10
İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı | Video 26.09.2022 | 09:03
02:45
00:16
İki otomobilin karşılıklı drift attığı anlar kamerada | Video 25.09.2022 | 14:42
00:11
Araç kamerasından korku dolu anlar | Video 25.09.2022 | 12:41
06:19
Selçuklu mimarisi Ulu Cami 6 asırdır ihtişamıyla ayakta | Video 25.09.2022 | 12:40
04:00
00:39
Başakşehir’de film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada | Video 25.09.2022 | 12:40
01:06
Alev alan araçtan sürücü son anda kurtuldu | Video 25.09.2022 | 12:10
01:56
Torbacı, kokaini mazgala atıp kaçtı | Video 25.09.2022 | 12:10
02:22
Neşet Ertaş, ölümünün 10. yıldönümünde mezarı başında anıldı | Video 25.09.2022 | 11:13
10:36
Malatya’da feci kaza: 6 ölü | Video 25.09.2022 | 11:13
00:49
00:10
Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı | Video 25.09.2022 | 10:38
02:21
Artvin´in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 25.09.2022 | 10:16
04:04
Çatı aktı diye kılıçla saldırdı, vuruldu | Video 25.09.2022 | 09:53
Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 10 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu başlattı.
Ekiplerin evlerde aramaları devam ediyor.