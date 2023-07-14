Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor.
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