Video Yaşam Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video
Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video

Mersin'de DEAŞ'a şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video

14.07.2023 | 08:36

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunan ve yurt dışında olan örgüt mensuplarıyla irtibatta bulunan A.H., M.A., A.H., A.H.J.A., B.Y.Y.Y. ve U.E. isimli şüphelileri tespit etti. Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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