Video Yaşam Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu | Video
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu | Video

Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu | Video

09.05.2022 | 12:32

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Mersin’de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 şüphelinin kimliği ve adresleri belirleyen ekipler, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle kent merkezinde 8, Tarsus ilçesinde 3 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde detaylı arama çalışması yapıldı.

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