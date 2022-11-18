Mersin'de DEAŞ'ın finansörlerine operasyon: 1 gözaltı | Video

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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerine aktarmak üzere fon topladığı belirlenen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 20 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyonda M.J. gözaltına alınırken, adresinde bulunamayan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.