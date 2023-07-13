Mersin'de dolandırıcılara ikinci operasyon: 7 gözaltı | Video
Mersin’in Tarsus ilçesinde şafak vakti gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunun ikinci ayağında 3 kamu görevlisi 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlk operasyonda çerçevesinde devam eden çalışmalarda, rüşvet karşılığı usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 2'si aktif 3 kamu personeli ile usulsüz şekilde silah taşıma ruhsatı alan ve bu işlemlere imkan sağladıkları anlaşılan 4 şahıs da bu sabah yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 suçta kullanılan laptop, 7 cep telefonu, 50 fişek ve birçok suç unsuru ile geçirildi.
Emniyete götürülen şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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