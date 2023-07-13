Video Yaşam Mersin'de dolandırıcılara ikinci operasyon: 7 gözaltı | Video
Mersin'de dolandırıcılara ikinci operasyon: 7 gözaltı | Video

Mersin'de dolandırıcılara ikinci operasyon: 7 gözaltı | Video

13.07.2023 | 11:05

Mersin’in Tarsus ilçesinde şafak vakti gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunun ikinci ayağında 3 kamu görevlisi 7 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) bağlı Tarsus İlçe Emniyet KOM ekipleri, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçuyla mücadele çerçevesinde sahte belgelerle kendilerini gezginci arıcı olarak göstererek silah taşıma ruhsatı ve kamudan maddi destekleme aldıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlemiş, 63 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

İlk operasyonda çerçevesinde devam eden çalışmalarda, rüşvet karşılığı usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 2'si aktif 3 kamu personeli ile usulsüz şekilde silah taşıma ruhsatı alan ve bu işlemlere imkan sağladıkları anlaşılan 4 şahıs da bu sabah yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 suçta kullanılan laptop, 7 cep telefonu, 50 fişek ve birçok suç unsuru ile geçirildi.

Emniyete götürülen şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zincirleme kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden böyle kaçtı | Video 05:18
Zincirleme kazaya karıştı, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden böyle kaçtı | Video 13.07.2023 | 11:20
Motosiklet otomobile adeta ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video 04:25
Motosiklet otomobile adeta ok gibi saplandı... O anlar kamerada | Video 13.07.2023 | 11:16
Sahte pasaport çetesine operasyon! İşte böyle yakalandılar… | Video 01:43
Sahte pasaport çetesine operasyon! İşte böyle yakalandılar… | Video 13.07.2023 | 11:16
Tekirdağ’da bir evden 3 vahşi hayvan çıktı | Video 00:35
Tekirdağ'da bir evden 3 vahşi hayvan çıktı | Video 13.07.2023 | 11:08
Mersin’de dolandırıcılara ikinci operasyon: 7 gözaltı | Video 01:34
Mersin'de dolandırıcılara ikinci operasyon: 7 gözaltı | Video 13.07.2023 | 11:05
Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 01:19
Gazinodan çıkanlara rastgele ateş etti: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 13.07.2023 | 11:04
Manevra yapan minibüsün altında can verdi | Video 01:47
Manevra yapan minibüsün altında can verdi | Video 13.07.2023 | 10:12
Aracı soyulan sürücünün güvenlik kameralı önlemi işe yaramadı | Video 05:27
Aracı soyulan sürücünün güvenlik kameralı önlemi işe yaramadı | Video 13.07.2023 | 10:25
Düzce’deki rafting tesisleri sulara gömüldü | Video 03:07
Düzce'deki rafting tesisleri sulara gömüldü | Video 13.07.2023 | 10:25
İstanbul’da silahlı işletmeci dehşeti! Müşterileri silahla kovalayıp ateş açtılar | Video 03:00
İstanbul’da silahlı işletmeci dehşeti! Müşterileri silahla kovalayıp ateş açtılar | Video 13.07.2023 | 10:24
Silivri’de engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı kamerada | Video 04:13
Silivri'de engelli ikiz kardeşlere beyzbol sopalı saldırı kamerada | Video 13.07.2023 | 10:06
İstanbul’un Altın Boynuz’u kararıyor! İşte Haliç’in içler acısı son hali | Video 03:49
İstanbul’un Altın Boynuz'u kararıyor! İşte Haliç'in içler acısı son hali | Video 13.07.2023 | 10:24
Maltepe’de yol verme kavgası kamerada | Video 01:36
Maltepe'de yol verme kavgası kamerada | Video 13.07.2023 | 10:26
Aracı soyulan sürücünün ’güvenlik kameralı önlemi’ işe yaramadı: Hırsızlık anı kamerada | Video 05:27
Aracı soyulan sürücünün 'güvenlik kameralı önlemi' işe yaramadı: Hırsızlık anı kamerada | Video 13.07.2023 | 10:03
Doğanın el değmemiş mirası “Yerköprü Şelalesi” ziyaretçilerini ağırlıyor | Video 02:50
Doğanın el değmemiş mirası “Yerköprü Şelalesi” ziyaretçilerini ağırlıyor | Video 13.07.2023 | 09:42
İstanbul’da silahlı işletmeci dehşeti kamerada: Müşterileri silahla kovalayıp ateş açtılar! | Video 03:00
İstanbul’da silahlı işletmeci dehşeti kamerada: Müşterileri silahla kovalayıp ateş açtılar! | Video 13.07.2023 | 10:03
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video 00:43
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı | Video 13.07.2023 | 09:46
Minibüse bağlı römorktan 26 bin paket kaçak sigara çıktı: 1 tutuklu | Video 02:00
Minibüse bağlı römorktan 26 bin paket kaçak sigara çıktı: 1 tutuklu | Video 13.07.2023 | 09:47
Ataşehir’de sokak düğününde kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu | Video 00:31
Ataşehir'de sokak düğününde kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu | Video 13.07.2023 | 09:47
Hatay’da deprem konutları yükseliyor, örnek daire adeta cezbediyor | Video 05:36
Hatay'da deprem konutları yükseliyor, örnek daire adeta cezbediyor | Video 13.07.2023 | 09:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA