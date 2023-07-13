Mersin'de dolandırıcılara ikinci operasyon: 7 gözaltı | Video 13.07.2023 | 11:05 Mersin’in Tarsus ilçesinde şafak vakti gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunun ikinci ayağında 3 kamu görevlisi 7 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) bağlı Tarsus İlçe Emniyet KOM ekipleri, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçuyla mücadele çerçevesinde sahte belgelerle kendilerini gezginci arıcı olarak göstererek silah taşıma ruhsatı ve kamudan maddi destekleme aldıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlemiş, 63 şüpheliyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.İlk operasyonda çerçevesinde devam eden çalışmalarda, rüşvet karşılığı usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 2'si aktif 3 kamu personeli ile usulsüz şekilde silah taşıma ruhsatı alan ve bu işlemlere imkan sağladıkları anlaşılan 4 şahıs da bu sabah yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 1 suçta kullanılan laptop, 7 cep telefonu, 50 fişek ve birçok suç unsuru ile geçirildi.Emniyete götürülen şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.