Mersin'de ev yangını! Mahsur kalanları itfaiye erleri kurtardı | Video
Mersin'de bir dairede çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı, son katta mahur kalan yaşlı kadını itfaiye eri sırtında aşağı indirirken, diğer vatandaşlarda tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.
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