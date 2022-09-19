Video Yaşam Mersin'de evlerinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı | Video
Mersin'de evlerinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı | Video

Mersin'de evlerinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli yakalandı | Video

19.09.2022 | 10:09

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Mersin'de bir evde yapılan aramada 8 kilo 300 gram esrar ile 382 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi kırsalında 2 şahsın bahçede uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, yasa dışı ekim yapılan bahçede 382 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, evde yapılan aramada ise 8 kilo 300 gram esrar, 1 av tüfeği, 1 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin TL para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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