Video Yaşam Mersin'de feci kaza! Aracın altında kaldı | Video
Mersin'de feci kaza! Aracın altında kaldı | Video

Mersin'de feci kaza! Aracın altında kaldı | Video

28.08.2022 | 15:51

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Mersin'in Erdemli ilçesinde D 400 karayolunda yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü Hasan İpek (46) park halindeki duran araç sürücüsünün kapısını açmasıyla, motorsiklet sürücüsünün kapıya çarpıp diğer aracın altında kalması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mersin'in Erdemli Alata mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, Mersin istikametinde emniyet şeridi üzerine park eden otomobil sürücüsü dikkatsiz bir şekilde açtığı kapıya çarpan motosiklet sürücüsü Hasan İpek yola savrularak başka bir otomobilin altına girdi.

Otomobilin altında kalan motorsiklet sürücüsü Hasan İpek'in ağır yaralandığı ve Mersin Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

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