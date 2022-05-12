Video Yaşam Mersin'de feci kaza! Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR çarptı | Video
Mersin'de feci kaza! Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR çarptı | Video

Mersin'de feci kaza! Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR çarptı | Video

12.05.2022 | 16:08

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasındaki araçları yoldan çeken vinç operatörü Ali Türkmen (43), freni boşalan bir başka TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Kaza, ilçeye bağlı Damlama Mahallesi TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikametinde meydana geldi. 42 YZ 919 ve 42 AEC 325 plakalı TIR'lar ile 01 BHJ 59 plakalı domates yüklü kamyon, sabah saatlerinde zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis, jandarma ve kara yolları ekipleri, önlem alarak tek şeritten trafik akışını sağladı. Araçların yoldan kaldırılması için bölgeye vinç çağırıldı. Çalışmalar sırasında freni boşalan S.A. yönetimindeki 27 BIN 66 plakalı TIR, Ali Türkmen'in (43) kullandığı vince, ardından da 33 CDU 35 plakalı otomobile çarptı. Her iki kazada 3 sürücü yaralanırken, vinç operatörü Ali Türkmen ise hayatını kaybetti.

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