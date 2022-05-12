Mersin'de feci kaza! Kaza yapan araçları çeken vince, freni boşalan TIR çarptı | Video
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasındaki araçları yoldan çeken vinç operatörü Ali Türkmen (43), freni boşalan bir başka TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.