Mersin'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü | Video 30.12.2023 | 09:41 Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, gece Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Çağrı Erdur yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden Muhammet Pulat idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Erdur ile yanındaki Onur Düzgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.