Mersin'de feci ölüm! Demir askılıklardan boynunun üstüne böyle düştü | Video

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Mersin'de bir tekstil firmasında çıktığı demir askılıktan boynunun üstüne düşen 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre getirilen merdiveni beklemeyen genç, tırmanarak demir askılıkların üstüne çıkıyor. Bu sırada dengesini kaybeden genç, boynunun üstüne düşerek, hayatını kaybediyor. İş yerinde çalışan diğer arkadaşları ise gence yardım etmek için koşuyor.