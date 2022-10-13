Video Yaşam Mersin'de feci ölüm! Demir askılıklardan boynunun üstüne böyle düştü | Video
Mersin'de feci ölüm! Demir askılıklardan boynunun üstüne böyle düştü | Video

Mersin'de feci ölüm! Demir askılıklardan boynunun üstüne böyle düştü | Video

13.10.2022 | 16:56

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Mersin'de bir tekstil firmasında çıktığı demir askılıktan boynunun üstüne düşen 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Mersin Serbest Bölgesinde bulunan bir tekstil firmasında yaşandı. Firmada çalışan 22 yaşındaki Eren S., bir sebepten dolayı demir askılıklara çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden genç, boynunun üstüne düşerek, ağır yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Eren S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülere göre getirilen merdiveni beklemeyen genç, tırmanarak demir askılıkların üstüne çıkıyor. Bu sırada dengesini kaybeden genç, boynunun üstüne düşerek, hayatını kaybediyor. İş yerinde çalışan diğer arkadaşları ise gence yardım etmek için koşuyor.

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