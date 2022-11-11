Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı | Video

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Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 150 polisle eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Çalışmanın tamamlanması ile birlikte bugün sabah erken saatlerde dron destekli 150 polisin katılımı ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen şüpheliler gözaltına alınmaya başlandı.
Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip emniyete ifadeye götürüleceği bildirildi.