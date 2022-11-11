Video Yaşam Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı | Video
Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı | Video

Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı | Video

11.11.2022 | 08:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da şarampole devrilen ticari aracın alev topuna döndüğü anlar kamerada | Video 01:12
Bursa'da şarampole devrilen ticari aracın alev topuna döndüğü anlar kamerada | Video 11.11.2022 | 08:45
Boğaz’da arızalanan 128 metre boyundaki yük gemisi kurtarıldı | Video 00:14
Boğaz'da arızalanan 128 metre boyundaki yük gemisi kurtarıldı | Video 11.11.2022 | 08:44
Kurubaş Geçidi’nde sis trafiği olumsuz etkiledi | Video 03:49
Kurubaş Geçidi'nde sis trafiği olumsuz etkiledi | Video 11.11.2022 | 08:26
Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı | Video 02:30
Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı | Video 11.11.2022 | 08:24
6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine operasyon | Video 02:29
6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine operasyon | Video 11.11.2022 | 08:24
Tayland’da yolcu treni kamyonu ezdi | Video 00:39
Tayland’da yolcu treni kamyonu ezdi | Video 10.11.2022 | 23:40
Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı | Video 00:33
Kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 yaralı | Video 10.11.2022 | 20:38
Ünlü iş adamı Can Atay duruşma çıkışı tutuklandı! Kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum dedi | Video 00:08
Ünlü iş adamı Can Atay duruşma çıkışı tutuklandı! "Kuyruğumu kıstırdım adalet istiyorum" dedi | Video 10.11.2022 | 16:18
Bitlis’te kuduz teşhisi ile vefat eden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu.. | Video 05:12
Bitlis'te kuduz teşhisi ile vefat eden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu.. | Video 10.11.2022 | 16:14
Polis o aracı 12 saatte buldu! Gündüz vakti girdikleri evi soydular, arabayı alıp kaçmışlardı... | Video 01:42
Polis o aracı 12 saatte buldu! Gündüz vakti girdikleri evi soydular, arabayı alıp kaçmışlardı... | Video 10.11.2022 | 16:09
Gaziantep’teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:05
Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.11.2022 | 15:02
Edirne Selimiye camiisinin kubbesinde saygı duruşuna geçtiler | Video 00:24
Edirne Selimiye camiisinin kubbesinde saygı duruşuna geçtiler | Video 10.11.2022 | 15:08
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 104 kilo skunk maddesi ele geçirildi | Video 02:06
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu: 104 kilo skunk maddesi ele geçirildi | Video 10.11.2022 | 15:04
Şırnak’ta öğretmen veli tarafından darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video 01:00
Şırnak'ta öğretmen veli tarafından darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video 10.11.2022 | 15:04
Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 03:19
Eski futbolcu Emre Aşık’ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç karakolu birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 10.11.2022 | 14:34
Antalya’da saygı duruşu sırasında zincirleme kaza kamerada: 6 araç birbirine girdi | Video 02:06
Antalya'da saygı duruşu sırasında zincirleme kaza kamerada: 6 araç birbirine girdi | Video 10.11.2022 | 12:51
Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın’dan skandal ifadeler Bir anda Süleyman Soylu’yu içeride görme ihtimalimiz... 01:40
Halk TV canlı yayınında Şirin Payzın'dan skandal ifadeler "Bir anda Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz..." 10.11.2022 | 13:37
Yurtta kalan öğrencilerden Ata’ya saygı koreografisi | Video 01:32
Yurtta kalan öğrencilerden Ata’ya saygı koreografisi | Video 10.11.2022 | 12:17
75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Atasını gözyaşları içinde andı | Video 04:14
75 yaşındaki ayakkabı boyacısı Atasını gözyaşları içinde andı | Video 10.11.2022 | 11:51
Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu | Video 00:49
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu | Video 10.11.2022 | 11:46

Mersin’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 150 polisle eş zamanlı operasyon başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bazı şahısların emniyetin mahrem imamları ve örgütün sözde üst düzey sorumlularıyla irtibatları bulunduğu belirlendi. Ayrıca daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olarak ifade veren şüphelilerin ifadelerinde adlarının da geçtiği ve örgüte ait olan yapıya eleman devşirmek için kullanılan evlerde kaldıkları tespit edilen 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin birinin örgütte bölge talebe mesullüğü görevinde olduğu, bir diğerinin de 'Bylock' kullandığı öğrenildi.

Çalışmanın tamamlanması ile birlikte bugün sabah erken saatlerde dron destekli 150 polisin katılımı ile çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen şüpheliler gözaltına alınmaya başlandı.

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip emniyete ifadeye götürüleceği bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA