Mersin’de film sahnelerini aratmayan operasyon! Takibe alınan tırda 105 kilo eroin ele geçirildi | Video
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Mersin’de bir tırda yapılan aramada 105 kilo eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kızaklı zula tekniğiyle saklanan eroinler tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da yapılan başarılı operasyonu Twitter hesabından duyurdu.
Olayla ilgili araç sürücüsü O.H. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
SÜLEYMAN SOYLU MERSİN POLİSİNİ TEBRİK ETTİ
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yapılan başarılı operasyonu kutladı. Soylu, "Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.