Mersin’de film sahnelerini aratmayan operasyon! Takibe alınan tırda 105 kilo eroin ele geçirildi | Video

Mersin’de bir tırda yapılan aramada 105 kilo eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Kızaklı zula tekniğiyle saklanan eroinler tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da yapılan başarılı operasyonu Twitter hesabından duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, İran'dan yüklediği 22 ton kömürü Kahramanmaraş'ta bir adrese boşaltan tır, boş olarak geldiği Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi otoban çıkışındaki Hal Kompleksi Kavşağında durduruldu. Alınan bir istihbarat üzerine Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, dorsenin bazı bölgelerinde oynamalar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine detaylı arama için emniyete çekilen tırda, narkotik dedektör köpeği Anka'nın da katıldığı aramalarda tır dorsesinin iki tarafına zulalar yapıldığı belirlendi. Ekipler tarafından açılan bölmelerde, 200 takoz halinde 105 kilo eroin ele geçirildi. Kızaklı zula tekniğiyle saklanan eroinler tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken, film gibi yapılan operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Uyuşturucunun İran'dan alınıp Avrupa ülkelerine gideceği öğrenildi.Olayla ilgili araç sürücüsü O.H. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yapılan başarılı operasyonu kutladı. Soylu, "Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.