Video Yaşam Mersin'de fırtına ve hortum: Biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seraları parçaladı | Video
Mersin'de fırtına ve hortum: Biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seraları parçaladı | Video

Mersin'de fırtına ve hortum: Biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seraları parçaladı | Video

06.05.2023 | 12:33

Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seralara zarar verdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan bir kişi ise yaralandı.

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Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına Mersin'in Anamur ilçesinde etkili oldu. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu, bir tırı devirdi bir de hafif ticari aracı ters döndürdü. Dereye düşüp ters dönen aracın sürücüsü ise yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortum ilçede paniğe de neden oldu.

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