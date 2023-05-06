Mersin'de fırtına ve hortum: Biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seraları parçaladı | Video
Mersin'in Anamur ilçesinde fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum biri tır iki aracı devirdi, çatıları uçurup seralara zarar verdi. Olayda hafif ticari araçta bulunan bir kişi ise yaralandı.
Seralarda ve çilek tarlalarında zarara yol açan fırtına ve hortum ilçede paniğe de neden oldu.
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