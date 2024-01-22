Mersin'de gümrük kaçağı telefon satanlara operasyon; 13 gözaltı | Video
MERSİN'in Tarsus ilçesinde yurt dışından gümrük kaçağı cep telefonu getirip, satan 13 şüpheli yakalandı.
Tarsus Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yurt dışından getirdikleri gümrük kaçağı telefonları, iş yerlerinde sattıkları belirlenen 15 şüphelinin kimliği belirlendi. 170 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülürken, 2 kişinin yakalanmasına ilişkin çalışma sürüyor.
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