Mersin'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı | Video
Mersin'de araçlardan ve işyerlerinden plaka, laptop, elektrikli bisiklet ve dorse beyni hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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