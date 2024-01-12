Mersin'de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı

Mersin'de son 1 ay içerisinde 4 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheliden biri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin bir iş yerinin önündeki rampayı çalma anı kameralar tarafından saniye saniye tespit edildi.