Mersin'de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı
Mersin'de son 1 ay içerisinde 4 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheliden biri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin bir iş yerinin önündeki rampayı çalma anı kameralar tarafından saniye saniye tespit edildi.
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