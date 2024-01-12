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Mersin'de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı

Mersin'de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı

12.01.2024 | 10:44

Mersin'de son 1 ay içerisinde 4 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheliden biri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin bir iş yerinin önündeki rampayı çalma anı kameralar tarafından saniye saniye tespit edildi.

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