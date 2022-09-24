Mersin'de hoparlörden hava saldırısı ikazı yapıldı! O anlar tedirginliğe neden oldu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
01:10
TEM’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 24.09.2022 | 14:31
01:00
Virajı alamayan araç ağaçlık alana uçtu, sürücü kayıplara karıştı | Video 24.09.2022 | 12:54
03:53
01:40
Sivas’ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 24.09.2022 | 14:22
00:09
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil böyle çarptı | Video 24.09.2022 | 11:55
01:04
01:55
Lüks siteye giren kadınlar yarım milyonluk vurgun yaptı | Video 24.09.2022 | 10:45
00:20
Motosikletli şahsın yaptıklarını görenler şoke oldu | Video 24.09.2022 | 10:45
01:04
01:29
00:15
Diyarbakır merkezli 6 ilde “Veri Avı Operasyonu” | Video 24.09.2022 | 10:36
00:44
03:54
01:02
İstanbul'da 80 bin adet sahte parfüm ele geçirildi | Video 24.09.2022 | 10:14
02:23
01:19
00:58
İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu | Video 24.09.2022 | 09:34
02:05
05:25
Şanlıurfa’da dronlu huzur uygulaması: 25 gözaltı | Video 24.09.2022 | 09:12
MERSİN'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi kapsamında deneme amacıyla çalan yüksek sesli siren ve hava saldırısı ikazı, tedirginliğe neden oldu.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Mersin Valiliği!nden uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30'da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.