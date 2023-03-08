Mersin’de iki ayrı kaza: 18 yaralı | Video
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.
İkinci kaza ise Tarsus-Mersin istikameti TEM otoyolu Doğu Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 31 EN 388 plakalı otomobil ile M.M.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 8 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışan yaralılar olay yerin sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Her iki kazada yaralanan 18 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi.
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