Mersin’de iki ayrı kaza: 18 yaralı | Video

İlk kaza, Tarsus Mersin istikameti D-400 Karayolu Yeni Hal Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kavşaktan dönmek isteyen D.Ş. idaresindeki otomobil ile Adana istikameti seyir halinde olan U.S.'nın kullandığı 34 BDE 719 plaka transit çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle transit yan yattı. Kazada iki araçta bulunan 10 kişi hafif yaralandı.İkinci kaza ise Tarsus-Mersin istikameti TEM otoyolu Doğu Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 31 EN 388 plakalı otomobil ile M.M.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte 8 kişi yaralandı. Araçlardan birinde sıkışan yaralılar olay yerin sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.Her iki kazada yaralanan 18 kişi çeşitli hastanelere sevk edildi.