Mersin'de inanılmaz dakikalar: Polis aracının camından atlayıp böyle kaçmaya çalıştı! | Video
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Mersin Tarsus'ta inanılmaz dakikalar yaşandı. Polisin aracının camını kırdığı için gözaltına alınan zanlı böyle kaçmaya çalıştı..