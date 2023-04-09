Mersin’de işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da yakalandı | Video
Mersin’de 6 ay önce işlenen çifte cinayetin zanlısı Şanlıurfa’da özel olarak yapılan sığınakta yakalandı.
Olaydan sonra O.A, A.M. ve E.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen O.A., A.M., serbest bırakılırken E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırının planlayıcıları arasında olduğu iddia edilen A.K. ise olaydan sonra izini kaybettirdi. Uzun suredir aranan A.K. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde şüpheli şahsın memleketi olan Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesine bağlı Üçüzler kırsal Mahallesinde sakladığı bilgisine ulaşıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından önceki gün bölgede yapılan aramada yeraltı görüntüleme cihazı kullanılarak evin bahçesinde şüpheli tarafından saklanmak için özel olarak hazırlanmış yeraltı sığınağı tespit edildi. Sığınakta arama yapan ekipler firari şahsı yakalamayı başardı. Şahsın saklandığı ev ve sığınakta yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet fişek, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Saldırıda A.K.'nin Mustafa Kırgın'ı öldürmek isterken arkadaşı Orhan Yıldız'ı da kazara öldürdüğü belirtildi.
Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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