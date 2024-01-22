Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı | Video
Mersin polisinin gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken 2 şahsın daha yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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