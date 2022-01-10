Video Yaşam Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video

Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video

10.01.2022 | 11:57

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mersin’de kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 00:44
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 11 gözaltı | Video 10.01.2022 | 11:57
İstanbul Esenyurt’ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı 01:36
İstanbul Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı 10.01.2022 | 11:44
Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti! 09:04
Oğlu öldürülen acılı anne isyan etti! 10.01.2022 | 11:36
Manavgat’ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı | Video 03:14
Manavgat’ta jandarma, uyuşturucu tacirini nefes kesen kovalamaca sonucu yakaladı | Video 10.01.2022 | 11:29
Bingöl’de kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 01:40
Bingöl’de kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 10.01.2022 | 11:27
Bursa’da motosiklet cipe çarptı! O anlar kamerada | Video 00:26
Bursa’da motosiklet cipe çarptı! O anlar kamerada | Video 10.01.2022 | 11:27
Ankara’da narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı | Video 00:18
Ankara'da narkotik suçundan bir haftada 46 kişi tutuklandı | Video 10.01.2022 | 11:19
Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 02:27
Ahlat'ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 11:20
’Örümcek Adam’ sokak hayvanlarının kahramanı oldu, görenler şaşkınlığını gizleyemedi | Video 03:37
'Örümcek Adam' sokak hayvanlarının kahramanı oldu, görenler şaşkınlığını gizleyemedi | Video 10.01.2022 | 11:18
Müge Anlı tamamı kesintisiz 10 Ocak Pazartesi Tek Parça izle! Hatice-Cahit Paslı çiftini kim öldürdü? Sır cinayette yeni gelişmeler! | Video 20:16
Müge Anlı tamamı kesintisiz 10 Ocak Pazartesi Tek Parça izle! Hatice-Cahit Paslı çiftini kim öldürdü? Sır cinayette yeni gelişmeler! | Video 10.01.2022 | 10:50
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nde futbol keyfi | Video 03:21
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol keyfi | Video 10.01.2022 | 10:54
Sarıkamış’a beklenen kar geldi | Video 00:58
Sarıkamış'a beklenen kar geldi | Video 10.01.2022 | 10:51
Yasak ırklar için Bursa’da önemli çalışma | Video 06:28
Yasak ırklar için Bursa'da önemli çalışma | Video 10.01.2022 | 10:51
Atık çamur solucanlar tarafından sindirilerek organik gübreye dönüşüyor | Video 05:06
Atık çamur solucanlar tarafından sindirilerek organik gübreye dönüşüyor | Video 10.01.2022 | 10:54
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde paraşütle atlamak isteyen Namık Ekin’in yeni rekoru polise takıldı | Video 04:08
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde paraşütle atlamak isteyen Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı | Video 10.01.2022 | 10:48
Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 01:15
Kendini soyduran kuyumcu, polisten kaçamadı | Video 10.01.2022 | 10:47
Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 02:27
Bitlis Ahlat’ta yoğun kar yağışı | Video 10.01.2022 | 10:51
Artvin’in Şavşat ilçesindeki Karagöl’ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 05:27
Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl'ün yüzeyi tamamen buz tuttu | Video 10.01.2022 | 10:47
Şehzadeler TOKİ’nin yüzde 50’si tamamlandı | Video 01:54
Şehzadeler TOKİ'nin yüzde 50'si tamamlandı | Video 10.01.2022 | 10:46
Kurbağalıdere’de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video 03:20
Kurbağalıdere'de tonlarca ağırlıktaki beton plakalar suya düştü | Video 10.01.2022 | 10:44

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ve gümrük kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince silah ticareti, sigara kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların ikametlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 1 yarı otomatik pompalı av tüfeği, 6 uyuşturucu hap, değişik markalarda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA