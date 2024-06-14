Mersin'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı, olay kameralara yansıdı 14.06.2024 | 11:59 Mersin'in Tarsus ilçesi Şehitlertepesi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin'in Tarsus ilçesi Şehitlertepesi Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonetin yola çıkması ile hemen solunda seyir halinde yol alan Orhan D. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Kaza anı işyeri güvenlik kameralarına an ve an saniye saniye yansıdı. Motosiklet sürücüsü O. D. çarpmanın şiddeti ile yola savrularak yaralanırken, kamyonet sürücüsünün olay yerinden kaçtığı kameralara yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen acil 112 ekipleri motosiklet sürücüsünü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kamyonet sürücüsünü kameralardan tespit eden emniyet görevlileri kamyonet sürücüsünün belirlemek için iz sürmeye başladı.