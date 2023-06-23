Video Yaşam Mersin'de kamyonette 26 tabanca ele geçirildi: 4 tutuklama | Video
Mersin'de kamyonette 26 tabanca ele geçirildi: 4 tutuklama | Video

Mersin'de kamyonette 26 tabanca ele geçirildi: 4 tutuklama | Video

23.06.2023 | 09:51

Mersin'de jandarma ekiplerinin bir kamyonette yaptığı aramada 26 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 şüphelinin elindeki tabancaları satmak için müşteri aradığı tespit edildi. Yapılan detaylı araştırmada şahısların Mersin'de müşteri bulduğu ve kamyonetle silahları getireceği belirlendi. Bunun üzerine tespit edilen kamyoneti takibe alan ekipler, şehre girişte durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 26 tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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