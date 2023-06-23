Mersin'de kamyonette 26 tabanca ele geçirildi: 4 tutuklama | Video
Mersin'de jandarma ekiplerinin bir kamyonette yaptığı aramada 26 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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