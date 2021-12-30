Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:33
Ankara Aşti'de 200 polisle yılbaşı denetimi | Video 30.12.2021 | 16:30
00:46
Bitcoin üretim tesislerine operasyon | Video 30.12.2021 | 16:38
02:02
Sel sonrası Ergene'de korkutan yükseliş: Nehrin debisi 10 kat arttı | Video 30.12.2021 | 16:22
00:25
Diyarbakır'da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı | Video 30.12.2021 | 13:20
00:35
02:54
Eş zamanlı şafak operasyonu ile 17 kişi gözaltına alındı | Video 30.12.2021 | 14:41
00:53
Mersin'de kanala sıkışan köpek kurtarıldı | Video 30.12.2021 | 14:26
01:03
02:35
Antalya'da Boğaçay taştı, köprü ulaşıma kapandı | Video 30.12.2021 | 15:24
01:01
Yeni yıl için süslenen tarihi ilçe Safranbolu drone ile görüntülendi | Video 30.12.2021 | 15:24
02:22
00:16
Kilimle hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameraları ve bisikleti çaldı | Video 30.12.2021 | 15:15
03:50
00:26
Aç kalan vaşak köye indi | Video 30.12.2021 | 14:04
01:44
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok | Video 30.12.2021 | 13:58
02:03
Temizlik işçisinin süpürgesini alıp kaçan sevimli köpek kamerada | Video 30.12.2021 | 13:58
02:29
Avcılar'da balkonu çöken bina mühürlendi | Video 30.12.2021 | 13:43
00:31
Eniştesini öldüren şüpheli yakalandı! "Tartıştık ateş ettim" | Video 30.12.2021 | 13:35
03:37
Van'da pitbull cinsi köpekler art arda sokağa terk ediliyor 30.12.2021 | 13:03
04:18
İstanbul'da 70 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi | Video 30.12.2021 | 13:00
MERSİN'in Tarsus ilçesinde kanala sıkışan sokak köpeği, belediye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarılıp, bakım altına alındı.
Tarsus ilçesine bağlı Hasanağa köyü sakinleri, kanala düşen köpeği kendi imkanları ile kurtaramayınca itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Tarsus Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede hayvan ambulansı ile bölgeye gitti. Merdiven ile kanala inen ekipler, sıkışan köpeği büyük uğraşlar sonrası kurtardı. Battaniyeye sarılan köpek, Tarsus Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülüp, bakıma alındı. Köpeğe ilk müdahaleyi yapan veteriner Nuri Tehnelder Geldiğinde çok ıslak ve üşümüş bir haldeydi. Biz de hemen tedavisine başladık. Şimdi genel sağlık durumu iyi. Dostumuz burada iyileşene kadar güvende olacak dedi.