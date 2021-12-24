Mersin'de kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video

Mersin'de kar yağışının ardından beyaza bürünen Toroslar başta olmak üzere ormanlık alanlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı, bölge drone ile görüntülendi. Bölgeye gezmeye gidenler karda fotoğraf çektirip, poşetlerle yamaçlardan kayarak karın keyfini çıkardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'in bin 500 rakımlı bölgelerinde de bir hafta içinde iki kez üst üste kar yağmasıyla her yer beyaza büründü. Yoğun kar yağışının bölgeyi terk etmesinin ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Erdemli ilçesine bağlı Toros Yaylası bölgesine kar sonrası gezmeye gidenler keyfini yaşadı. Kimileri kar topu oynayıp, poşetle yamaçlardan kaydı, kimileri de kar da fotoğraf çektirmeyi tercih etti. Ortaya çıkan görsel şölen ise drone ile havadan görüntülendi.Senede bir iki defa kar gezmesine ailesiyle geldiğini aktaran Salim Künte, "Yamacı görünce dayanamayıp poşetle karda kaydık. Biraz soğuk ama çok güzel" dedi.Kar gezmesine çıktıklarını anımsatan Seyfullah Avcı ise, "Tek araçla çıkıp geldik. Karda kaydık. Biraz zor oluyor ama yukarı çık aşağı in. Kar yağdıktan sonra bir kaç defa geliyoruz. Burası kayak merkezlerinden daha eğlenceli ve doğal oluyor. Ailemizle geldiğimiz için güzel vakit geçiriyoruz" diye konuştu.