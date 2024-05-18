Mersin'de kara para operasyonu: 8 gözaltı | Video
Mersin polisinin kara para aklama suçuna yönelik özel harekat destekli düzenlediği operasyonda 8 şüpheli yakalandı, 4 daire ile lüks otomobillerin de içinde olduğu 12 araca el konuldu.
Operasyon kapsamında kara para ile alındığı belirlenen 4 daire ve aralarında Porsche ve Audi gibi lüks markaların otomobillerinin bulunduğu 12 araca el konuldu. El konulan araçların emniyete çekilmeye başlandığı, dairelerle ilgili de gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli ifadesi için emniyete götürülürken, operasyon çerçevesinde 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.
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