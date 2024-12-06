Video Yaşam Mersin'de konaklama tesislerine denetim 337 bin TL ceza kesildi | Video
Mersin'de konaklama tesislerine denetim 337 bin TL ceza kesildi | Video

Mersin'de konaklama tesislerine denetim 337 bin TL ceza kesildi | Video

06.12.2024 | 09:52

Mersin polisinin konaklama tesislerine yönelik yaptığı denetimde 1 aranan şahıs yakalandı, 19 tesise çeşitli ihlallerden 337 bin 573 TL ceza kesildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube koordinesinde 122 ekip 261 personelle kent merkezinde bulunan 124 konaklama tesisine denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 6 tesise anlık veri göndermemekten 283 bin 818 TL, 13 tesise çalışan kimlik bildirimi yapmamak 53 bin 755 TL ceza kesildi. Denetimlerde bir konaklama tesisine anlık veri göndermemek kabahatinin tekrarından kapama ve ruhsat iptali cezası uygulandığı öğrenildi.

Öteyandan denetimler esnasında aranan bir şahıs yakalandı.
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