Mersin'de korku dolu anlar! Alev topuna dönen TIR kullanılmaz hale geldi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan hurda kağıt yüklü tır, kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, D400 Karayolu Gözsüzce Mahallesi Sırtlan Dağı Dana Deresi mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Mersin'e giden hurda kağıt yüklü tır, bir anda yanmaya başladı. Yoldaki diğer şoförlerin uyarmasıyla hemen duran şoför, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yarım saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, tır kullanılmaz hale geldi.



Yangın dolayısıyla D400 karayolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken, tır şoförü yangından yara almadan kurtuldu.