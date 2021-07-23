Video Yaşam Mersin'de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev böyle yandı

Mersin'de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev böyle yandı

Mersin'de korku dolu anlar! Yolcu otobüsü alev alev böyle yandı
23.07.2021 | 08:43

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Tarsus- Pozantı Otoyolu'nda, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. Muavinin fark etmesi üzerine yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen otobüs demir yığınına dönmekten kurtulamadı.

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İstanbul'a seyir halinde olan Süleyman Dindar idaresindeki 34 NGR 8922 plakalı 33 yolcusu bulunan otobüs, Tarsus Pozantı Otoyolu Damlama bölgesinde motor kısmından gelen ve muavinin hissettiği kokular nedeniyle durdurularak yolcular tahliye edildi. Tahliyeden kısa bir süre sonra alevler otobüsü sardı. Yolcular yanmaya başlayan otobüsten uzaklaştırılırken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yanan otobüse müdahale edilerek söndürüldü. Ölen ya da yaralananın bulunmadığı yangında otobüs demir yığınına döndü.

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