Mersin'de korkutan patlama: Drone petrol tankına çarptı, mahalleli büyük panik yaşadı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:25
01:48
Kaliforniya'da orman yangını! 150 yıllık kasaba küle döndü! | Video 10.08.2021 | 21:10
01:53
Son dakika: Kayıp Rus turistin cansız bedeni bulundu | Video 10.08.2021 | 20:01
01:21
Bakan Pakdemirli duyurdu: Milas'ta yangın kontrol altına alındı! | Video 10.08.2021 | 18:34
00:23
Eyüpsultan'da iş yerinde patlama anı kamerada | Video 10.08.2021 | 18:22
00:48
09:03
Eren'siz geçen 4 yıl... Anne Ayşe Bülbül'ün gözyaşları dinmedi | Video 10.08.2021 | 16:05
00:51
00:38
Aleyna Tilki'den mini şortlu ayna pozu! Sosyal medyayı salladı | Video 10.08.2021 | 15:29
04:33
00:20
Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakim karşısında | Video 10.08.2021 | 15:11
02:47
Son dakika: İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı 10.08.2021 | 14:43
05:23
00:58
04:46
Ardahan Valisi'nden aşı uyarısı 10.08.2021 | 13:26
02:25
Muğla Seydikemer’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 10.08.2021 | 14:30
00:20
05:41
03:12
Günlerdir aç olan anne köpek ve yavrularını asker böyle kurtardı | Video 10.08.2021 | 13:47
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir petrol tesisinde patlama meydana geldi. Dronun tesisin içinde bulunan petrol tankına çarpması sonucunda patlamanın meydana geldiği üzerinde durulurken, çevredeki birçok evin camları kırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi 6598 Sokak'taki bir petrol tesisinde meydana geldi. Büyük bir patlama sesi ile uyanan vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapatarak, yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri sivil hiçbir vatandaşı bölgeye sokmazken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile bomba imha uzmanları bölgede çalışma başlattı. Patlamanın meydana geldiği yerden tek tek delil toplayan polisler, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Patlamanın bir dronun petrol tesisindeki tanka çarpması sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, bölgedeki birçok evinde camları kırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
"KORKTUK SANDIK EVİN İÇİNDE PATLAMA OLDU"
Petrol tesisinin yanında oturan bir vatandaş, "Korktuk sandık evim içinde patlama oldu. Yıldırım düştü sandım. Ateş çıktı. Yatıyorduk, birden fırladık. Eşim hatta bana sarıldı, korkma dedi. Köşeden ateş çıktığını gördük. O kadar korktum. Sonra dışarı çıktık ve bütün komşular geldi. Cam kırılmış, kapı açık kalmış. Evde bazı çatlaklar var. Evimiz sarsıldı. Evin önündeki zeytinlerin hepsi yere düştü" dedi.