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Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı | Video

Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı | Video

30.05.2024 | 11:25

Mersin'de siber polisi müstehcen yayın yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 9 adreste 10 şüpheli belirlendi. TCK 226/3 sucu kapsamında suç işlediği tespit edilen 10 şüpheli de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 adet drone, 1 adet tablet ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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