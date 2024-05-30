Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı | Video 30.05.2024 | 11:25 Mersin'de siber polisi müstehcen yayın yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 9 adreste 10 şüpheli belirlendi. TCK 226/3 sucu kapsamında suç işlediği tespit edilen 10 şüpheli de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 adet drone, 1 adet tablet ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.