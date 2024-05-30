Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 gözaltı | Video
Mersin'de siber polisi müstehcen yayın yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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