Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 10 şüpheli yakalandı | Video
Mersin polisi müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi, 10 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı.
Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kaldı. Mahkemeye çıkartılan diğer şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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