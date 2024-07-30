Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 5 tutuklama | Video 30.07.2024 | 09:53 Mersin polisi müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik operasyonda düzenledi, yakalanan 12 şahıstan 5'i tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı. Ekiplerin TCK 226/3 Çocuk Müstehcenliği suçu çerçevesinde yaptığı teknik ve fiziki çalışma da belirlenen 12 şüpheli 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Polis adreslerde yaptığı aramada 15 telefon, 12 sim kart,1 laptop, 1 tablet ve 2 hafıza kartına el koydu.Emniyette ifadesi alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. 7 şüpheliden 6'sı savcılıktan 1'i ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı.