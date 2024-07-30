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Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 5 tutuklama | Video

Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: 5 tutuklama | Video

30.07.2024 | 10:43

Mersin polisi müstehcen yayın yapan şüphelilere yönelik operasyonda düzenledi, yakalanan 12 şahıstan 5'i tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcen yayın yapan ve bu suçlara çocukları alet eden şahısların tespiti için çalışma yaptı. Ekiplerin TCK 226/3 Çocuk Müstehcenliği suçu çerçevesinde yaptığı teknik ve fiziki çalışma da belirlenen 12 şüpheli 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Polis adreslerde yaptığı aramada 15 telefon, 12 sim kart,1 laptop, 1 tablet ve 2 hafıza kartına el koydu.
Emniyette ifadesi alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. 7 şüpheliden 6'sı savcılıktan 1'i ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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