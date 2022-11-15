Mersin'de organize suç örgütlerine şafak operasyonu: 51 gözaltı kararı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
00:42
İzmir polisinden sahte etil alkol kaçakçılarına operasyon 14.11.2022 | 09:37
02:52
03:37
Feribotu kaçırdı, bomba ihbarı yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı | Video 15.11.2022 | 08:36
01:39
01:04
Adana'da PKK/YPG operasyonu | Video 15.11.2022 | 08:21
03:49
02:23
TEM’de 2 kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü yaralandı | Video 15.11.2022 | 08:20
01:39
00:43
Kampüste uyuyan genç yanında ayı görünce donakaldı | Video 15.11.2022 | 00:22
00:29
02:40
Kedilerin yılanla mücadelesi | Video 14.11.2022 | 23:12
01:08
Yangında mahsur kalan kedileri itfaiye ekipleri kurtardı | Video 14.11.2022 | 21:00
00:25
Anahtarını unutunca dairesine damdan halatla sarktı | Video 14.11.2022 | 18:24
02:22
Yumruk yumruğa kavga eden antrenörleri futbolcular ayırdı | Video 14.11.2022 | 18:19
01:39
00:08
03:30
04:07
Mersin'de organize suç örgütlerine yönelik şafak operasyonu başlatıldı. 51 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Paravan şirket kuranlara yönelik de çalışma yapan ekipler, şüphelilerin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında paravan şirketler üzerinden sigortalı göstererek sigorta başlangıcı yaptırdıkları ve sigorta primlerini yatırmayarak hayali şirketleri borçlandırdıkları, paravan şirketlerin de sürekli adreslerini değiştirerek veya kapatarak yenilerini açmak sureti ile sigorta primlerini ödemedikleri, ancak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanan 34 şüphelinin SGK'yı yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.
Tefecilerle ilgili de Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) verilerini inceleyen ekipler, şüpheli 1 şahsın tefecilik suçundan elde ettiği haksız kazançları 6 şüpheli şahsa aktardığı, bu yolla birçok parayı aklamaya çalıştığı belirlendi.
Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç örgütlerine operasyon için düğmeye basan ekipler, dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle 51 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Koçbaşlarıyla kapılar tek tek kırılarak adreslere girilirken, ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.