Mersin'de organize suç örgütüne nefes kesen operasyon: 5 gözaltı | Video 16.12.2023 | 10:58 Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 6 AK-47 silah ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 7 şüpheliyi belirleyen ekipler, operasyon için bu sabah düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle 8 adrese gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 6 AK-47 silah, bin karton makaron ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.