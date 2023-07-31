Video Yaşam Mersin'de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı | Video
Mersin'de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı | Video

Mersin'de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı | Video

31.07.2023 | 08:43

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor. Bazı adreslerde şüphelilerin polislerin gelişini izlemek için kameralar takmaları da dikkat çekti.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu bozan örgütsel yapı içerisinde organize şekilde hareket eden şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütüyle de bağlantılı olan suç örgütü üyelerini tespit eden ekipler, şahısların ana finans kaynağının uyuşturucudan elde edilen paralar olduğu, bu paralarla da örgüte yeni elemanlar kazandırmaya çalıştıkları belirlendi. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, 19 şüphelinin yakalanması için 26 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Dron ve Özel Harekat polislerinin de desteğiyle adreslere giren ekipler, şüpheli şahısları gözaltına aldı. Bazı adreslerde şüphelilerin polislerin gelişini izlemek için kameralar takmaları da dikkat çekti. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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