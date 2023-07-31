Mersin'de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı | Video
Mersin'de organize suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor. Bazı adreslerde şüphelilerin polislerin gelişini izlemek için kameralar takmaları da dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
Mersin'de organize suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı | Video 31.07.2023 | 08:43
01:31
Nesli tükenmekte olan vaşağa araba çarptı | Video 31.07.2023 | 08:44
03:23
Esenyurt'taki katliamın şüphelilerinden biri daha yakalandı | Video 31.07.2023 | 08:43
00:42
Başkentte saman yüklü kamyonda yangın | Video 31.07.2023 | 08:44
00:42
Ankara'da saman yüklü kamyonda yangın | Video 31.07.2023 | 08:43
01:57
Haber alınamayan şahıstan acı haber geldi | Video 31.07.2023 | 01:26
00:33
03:51
Serinlemek istediği suda hayatını kaybetti | Video 30.07.2023 | 23:28
00:47
Rusya’da şiddetli fırtına: 8 ölü, 76 yaralı | Video 30.07.2023 | 17:58
00:47
Beyoğlu'nda korkutan yangın | Video 30.07.2023 | 16:32
02:32
Hastaya müdahale eden doktora saldırı anı kamerada | Video 30.07.2023 | 16:33
00:12
03:25
01:39
Antika dükkanındaki soygun kamerada | Video 30.07.2023 | 14:55
02:43
İzmir Kemalpaşa’da orman yangını | Video 30.07.2023 | 13:24
01:17
Batman’da bir genç cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu | Video 30.07.2023 | 13:24
01:49
Esenyurt'taki tekel bayii katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.07.2023 | 13:05
02:45
00:37
04:41
Film gibi hırsızlık! Araca yol verip hırsızlığa devam ettiler | Video 30.07.2023 | 10:48