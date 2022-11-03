Mersin'de otomobilleriyle drift atan 2 sürücüye para cezası | Video

Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobilleriyle drift yaptıkları görüntüler sosyal medyada paylaşılan 2 sürücüye 18 bin 200 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 2 otomobil sürücüsünün, asker uğurlaması dolayısıyla Mersin 82 Evler Mahallesi'nde düzenlenen konvoyda drift yaptıklarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin M.K.A. ve H.S.A. olduğunu belirledi. Trafik güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatılan sürücülere 18 bin 200 lira para cezası da uygulandı. Polis ekipleri, şüphelilerin araçlarını trafikten men etti.