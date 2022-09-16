Mersin'de PKK şüphelisi 2 kadın gözaltına alındı | Video

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Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir dönem PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon düzenlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise el konuldu. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.