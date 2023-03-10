Video Yaşam Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı | Video

10.03.2023 | 08:34

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve sahte kimlik kullanarak kentte ikamet ettiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 2 şahıs ile terör örgütünü, yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ve destekleyici mahiyette sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımları olan 9 şüpheli belirlendi. Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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