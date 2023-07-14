Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 11 gözaltı | Video

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD/YGP içerisinde silahlı olarak faaliyet bulunduğu ve 2023 yılında Akdeniz ilçesinde düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 14 şüpheli tespit edildi. Bu gece saatlerinde operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adresler koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Gözaltına altına alınan şahıslar emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.