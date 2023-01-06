Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı kararı | Video

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan 3'ünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirerek eylem yapmak üzere arayış içerisinde oldukları tespit edilen A.G., C.A., H.Ö.; geçmiş yıllarda Suriye'de YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.D.; sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne özendirici, sahiplenici paylaşımlar yaparak geniş kitlelere yayan ve terör örgütü sempatizanı kazanmaya çalışan D.E., Y.İ., İ.B., F.U. isimli şüpheli şahıslar tespit edildi. Bunun üzerine Özel Harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adreslere tek tek girdi. Şahıslardan 3'ünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.Adreslerinde bulunan şahıslar gözaltına alınırken, aramalar devam ediyor.