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OTOMATİK OYNAT
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19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 06.01.2023 | 09:31
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Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı | Video 06.01.2023 | 09:00
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Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı kararı | Video 06.01.2023 | 08:41
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Ankara’da korkutan yangın | Video 06.01.2023 | 01:44
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Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 05.01.2023 | 23:17
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Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video 05.01.2023 | 22:48
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Balıkesir'de kartpostallık sis manzarası | Video 05.01.2023 | 20:23
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Samsun'da 7 paket kokainle yakalanan şahıs tutuklandı | Video 05.01.2023 | 16:12
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'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dedikleri yaşlı adamı dolandırdılar | Video 05.01.2023 | 15:09
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Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu | Video 05.01.2023 | 14:02
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Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü | Video 05.01.2023 | 13:21
Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan 3'ünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.