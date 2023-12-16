Video Yaşam Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı | Video
Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı | Video

Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı | Video

16.12.2023 | 14:22

MERSİN'de 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof ele geçiririldi, 2 kişi aranıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron ve özel harekat desteğiyle belirlenen 8 adrese baskın yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde yapılan aramalarda 6 Kalaşnikof tüfek, 1000 karton makaron ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi yakalama çalışması devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 01:32
Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 16.12.2023 | 15:04
Muş’ta köpeklerin saldırısında yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 05:50
Muş'ta köpeklerin saldırısında yaralanan yaşlı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı | Video 16.12.2023 | 14:32
Bolu’da enişte dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:28
Bolu'da enişte dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.12.2023 | 14:21
Mersin’de, ’Şahinler’ suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı | Video 02:07
Mersin'de, 'Şahinler' suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı | Video 16.12.2023 | 14:22
Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu... | Video 00:13
Oğluna tuzlu kahve içirmek istemedi: Kız isteme töreninde olanlar oldu... | Video 16.12.2023 | 14:19
Otobüs şoförü, tartakladığı kadın yolcuyu araçtan indirdi: O anlar kamerada | Video 07:48
Otobüs şoförü, tartakladığı kadın yolcuyu araçtan indirdi: O anlar kamerada | Video 16.12.2023 | 12:56
Elektrik panosundan yangın çıktı | Video 00:54
Elektrik panosundan yangın çıktı | Video 16.12.2023 | 12:56
Ümraniye’de jandarma’dan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 01:23
Ümraniye'de jandarma'dan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu | Video 16.12.2023 | 12:39
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:04
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video 16.12.2023 | 12:23
Esenyurt’ta tütüncü dükkanına giren aracın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 05:49
Esenyurt'ta tütüncü dükkanına giren aracın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 16.12.2023 | 12:13
Midyat’ta 5 adet ruhsatsız tabanca ve paketler halinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:50
Midyat'ta 5 adet ruhsatsız tabanca ve paketler halinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 16.12.2023 | 12:02
Diyarbakır’da LPG tankı içinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:36
Diyarbakır’da LPG tankı içinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 16.12.2023 | 11:46
Çanakkale’de fırtına tekneleri batırdı! Feribot seferleri iptal edildi | Video 08:33
Çanakkale'de fırtına tekneleri batırdı! Feribot seferleri iptal edildi | Video 16.12.2023 | 11:31
Mersin’de organize suç örgütüne nefes kesen operasyon: 5 gözaltı | Video 02:07
Mersin'de organize suç örgütüne nefes kesen operasyon: 5 gözaltı | Video 16.12.2023 | 10:58
Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul’a kar mı geliyor? | Video 05:14
Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? | Video 16.12.2023 | 10:26
Sokakta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama | Video 00:39
Sokakta uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama | Video 16.12.2023 | 09:53
Ankara’da sokak köpeği dehşeti kamerada | Video 04:24
Ankara’da sokak köpeği dehşeti kamerada | Video 16.12.2023 | 09:04
Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 01:36
Bayburt’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 16.12.2023 | 09:04
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı | Video 05:15
Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 yaralı | Video 16.12.2023 | 08:45
Çanakkale’de sağanak nedeniyle dere taştı! Çardak’ta tarla ve bahçeler su altında kaldı | Video 00:56
Çanakkale'de sağanak nedeniyle dere taştı! Çardak'ta tarla ve bahçeler su altında kaldı | Video 16.12.2023 | 08:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA