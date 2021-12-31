Video Yaşam Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi | Video
Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi | Video

Mersin'de sahte içki operasyonu, 106 litre ele geçirdi | Video

31.12.2021 | 09:14

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Mersin’de yıl başı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerinin çok sayıda adrese yaptığı baskında 106 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sahte içki ile ilgili çalışmalarını sürdürdü. Silifke ve Erdemli İlçelerinde 5 ayrı adreste sahte içki imalatı yapıldığını tespit eden Jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler, sahte olarak imal edilmiş 106 litre içki ve 42 adet anason kitine el koydu. Gözaltında olan 5 şüpheli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Öteyandan dünde Tarsus ilçesinde de operasyon düzenlenmiş yine 5 kişi gözaltına alınırken, 66 litre sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirilmişti.
Kentte sahte içkiden Aralık ayında 10 kişi hayatını kaybetmişti.

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