Video Yaşam Mersin'de sahte zeytinyağı operasyonu, 6 tondan fazla ürün ele geçirildi | Video
Mersin'de sahte zeytinyağı operasyonu, 6 tondan fazla ürün ele geçirildi | Video

Mersin'de sahte zeytinyağı operasyonu, 6 tondan fazla ürün ele geçirildi | Video

13.05.2024 | 10:39

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı, 6 ton 200 kilogram ürün ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin merkez Toroslar ilçesinde bir adreste sahte zeytinyağı üretimi yaparak piyasaya süreceğini öğrendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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