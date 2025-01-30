Mersin'de 'Sazan Sarmalı' operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı | Video
Mersin polisinin yaptığı çalışmada 'Sazan Sarmalı' yöntemi ile yüklenici firma ve şoförleri tuzağa düşürüp 2 tırdaki beyaz eşyaya farklı noktalara indiren şüpheliler operasyonla yakalandı. Yakalanan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Emniyette ifadesi alınan 11 Şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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